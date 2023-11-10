حاملون الرايات البيضاء .. فلسطينيون يحاولون الخروج من مستشفى النصر للأطفال والاحتلال يرفض

بثت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو ظهر فيه فلسطينيون حاملين للرايات البيضاء، وهم يحاولون الخروج من مستشفى النصر للأطفال المحاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الإعلامية فيروز مكي، إن الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مستشفى النصر في محاولة للاحتماء هناك يحاولون الآن الخروج منه حاملين للرايات البيضاء، معلنين أنهم مجرد مدنيين لا يريدون سوى الأمن لهم ولعائلاتهم ويريدون النزوح لمنطقة آمنة، لكنهم هرعوا مرة أخرى دخولا إلى المستشفى.

وأضافت الإعلامية، أن جيش الاحتلال أطلقت النار عليهم، رغم أنهم مدنيون يحملون رايات بيضاء محاصرون في مستشفى، مشددةً على أن كل القوانين الإنسانية انتهكت من قبل جيش الاحتلال، موضحةً: "أطفال وشباب وشيوخ ونساء غير مسلحين ويحملون رايات بيضاء احتماء بالمستشفى، وها هم الآن يتعرضون لرصاص الاحتلال".

إلى ذلك، قال الإعلامي حساني بشير، إنه لا إنسانية ولا ضمير في هذه اللحظات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين، ورغم أنه يريد أن يخرجوا من خلال منشوراته وهم يحملون هذه الرايات، ولكنها تستهدفهم، وهذا ما يمثل محاولة واضحة للتطهير العرقي، حتى إن المنظمات الأممية تُقصف واستشهد منها كثيرون.