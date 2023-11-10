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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس السيادة السوداني يطالب بتصنيف الدعم السريع مجموعة إرهابية.. تفاصيل

صدى البلد

طالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بتصنيف قوات الدعم السريع كـ "مجموعة إرهابية"، مضيفاً أن قوات الدعم السريع لم تنسحب من بيوت المدنيين في السودان.

وثمن البرهان مساعي السعودية وحرصها على أمن السودان ووحدته، وقال أن الرياض وواشنطن تبذلان جهودا كبيرة بشأن السودان.

ولفت البرهان إلى أن منبر جدة الأهم والأكثر فاعلية في الحرب السودانية.

وشدد البرهان على عدم قبوله المساواة بين الدولة السودانية ومن تمرد عليها.

وأضاف البرهان أن الفتن القبلية والحرب الجهوية تنذر بتفتيت السودان.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال البرهان من حق الشعب الفلسطيني دولة مستقلة وحياة كريمة.

وتابع البرهان: متضامنون مع الشعب الفلسطيني ورفضه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

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