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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحديث الصناعة يوقع مذكرة تفاهم لتطوير ودعم الحرف اليدوية

صدى البلد

وقع مركز تحديث الصناعة مذكرة تفاهم مع شركة جيت زون إنترناشونال، على هامش انعقاد النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية بين البلدان الأفريقية IATF2023 والذي يعقد حالياً فى الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023  بمركز مصر للمعارض الدولية.

 

تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين "الطرفين" لتنمية  وتطوير  ودعم الحرف اليدوية في جمهورية مصر العربية بهدف تعظيم الاستفادة من قطاع الصناعات الحرفية في جمهورية مصر العربية والمساعدة في تصدير المنتجات الحرفية اليدوية.

 

قالت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إن مذكرة التفاهم ستدعم تنمية وتطوير الحرف اليدوية في جميع محافظات مصر بشكل محترف من خلال وضع خطة عمل للمساعدة في زيادة الصادارات لقطاع الحرف اليدوية.

 

وتنص مذكرة التفاهم على وضع خطة لإنتشار المنتجات اليدوية المصرية عالمياً عن طريق شركات فرانشايز من خلال مكاتب جيت زون المنتشرة عالمياً، وكذلك بيع المنتجات من خلال منصات الأونلاين المتخصصة في الأسواق المستهدفة. 

 

ويعمل الجانبان على المساعدة في تصدير منتجات الحرف اليدوية ليكون تصديرها بشكل منتظم ومحترف، مع تطوير الخبرات  في مجال الحرف اليدوية .

 

يذكر أن مركز تحديث الصناعة أطلق عام 2006 برنامج تنمية التجمعات الحرفية الإبداعية بهدف تطويرها ودعمها  لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية وإحياء الحرف التقليدية للحفاظ عليها من الإندثار. وقد أسفر هذا البرنامج نتيجة لدعم هذا القطاع منذ إنشائه حتى 2015 عن منتجات يدوية عالية الجودة والتصميم وقد تبين من خلال الخبرات المتراكمة لدى المركز أن المشكلة الأساسية لدى جميع الحرفين والفنانين المبدعين  هي التسويق.

   

لذلك تم إنشاء "كرييتف إيجيبت" أول علامة تجارية مصرية مسجلة للمنتجات الحرفية اليدوية المصرية، بما يسمح لأصحاب تلك الحرف بعرض منتجاتهم والتسويق لها في مقر دائم ، كما يتيح لهم فرص عرضها في معارض خارجية تساهم في الوقت نفسه في التعبير عن الهوية المصرية وما يحفل به تراثنا من إبداع .

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