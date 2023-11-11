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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى.. يهود ألمانيا في رعب لهذا السبب

يهود ألمانيا في رعب
يهود ألمانيا في رعب

يعاني اليهود من حالة ذعر وخوف خلال وجودهم في ألمانيا حاليا، بعدما شهدت البلد تحولات جديدة ضد اليهود من الداعمين لفلسطين، كواحد من المخاوف من الآثار الاجتماعية للصراع بين إسرائيل وحماس، والذي يسلط الضوء على سياسة الدعم الدبلوماسي الألماني لإسرائيل وتأثيرها على يهود ألمانيا.

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عبر عدد من الشباب اليهود في ألمانيا عن مخاوفهم، بعدما أعرب المستشار الألماني، «أولاف شولتس» عن شعوره بالخجل والغضب خلال مناسبة إحياء ذكرى مذابح نوفمبر 1938.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في حوار مع فتاة يهودية ببرلين، تقول: “إنه أمر مخيف. لماذا يجب أن أعيش وأخاف مما أنا عليه ؟”.

كذلك يعتبر الشاب اليهودي آرون الذي فر من الحرب في أوكرانيا إلى برلين، أنها غير آمنة بسبب دعم بعض الأفراد للمنظمات الفلسطينية، ويتزايد القلق بسبب الهجمات المعادية لليهود والتحولات الاجتماعية، خاصة بعد إلقاء قنبلتين حارقتين على معبد يهودي في برلين.

كذلك يظهر في الشوارع الألمانية تحديات لإعلان الدعم الألماني لإسرائيل، حيث تشهد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين واشتباكات متزايدة مع الشرطة.

فيما أشار "فيليكس كلاين" مفوض الحكومة لشؤون الحياة اليهودي، إلى تحولات سلبية في سياسة الاندماج الألمانية، مع تصاعد كراهية معادية لليهود الألمان.

إسرائيل وحماس إسرائيل الدعم الألماني

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