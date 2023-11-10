إنفوجراف.. 388 كارثة أضرت العالم خلال عام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الكوارث التي شهدها عام ٢٠٢٢ .

وأوضح الانفوجراف أن هناك تقريرا صادرا عن المركز الأسيوى للحد من الكوارث.

وأشار إلى وقوع 388 كارثة على مستوى العالم، وهذا أعلى مقارنة بالمتوسط السنوي للسنوات الثلاثين الماضية وهو 340، وفي حين كانت الفيضانات هي الكوارث الأكثر شيوعًا في عام 2022.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى تسببت في معظم الوفيات (16,416 حالة وفاة) وهو ما يمثل أكثر من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث.