إصابة مسعف فلسطيني متطوع بالهلال الأحمر خلال استهداف للاحتلال الإسرائيلي اليوم

أعلن الهلال الأحمر المصري، عن إصابة أحد المسعفين (متطوع من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني)، خلال استهداف سيارات إسعاف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتقاء شهيد وإصابة 19 جراء الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى القدس.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن أن قناصة إسرائيليين يطلقون النار على مستشفى القدس في غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 260 شهيدا.

وأوضح وزير الصحة، في بيان، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ارتفعت إلى 11078 شهيدا، و27490 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة.

من جانب آخر يواصل طاقمي الهلال الأحمر، عمله في إنقاذ المصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني.