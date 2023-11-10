وزارة الشئون الثقافية في توتس تنعى الفنان بلقاسم ثابت

نعت وزارة الشئون الثقافية، بكل عبارات الحسرة والأسى، السيناريست والمنتج والممثل الراحل بلقاسم ثابت، الذي وافته المنيّة عشيّة الخميس 9 نوفمبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها: بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم وزارة الشئون الثقافية بأحر التعازي إلى عائلة الراحل بلقاسم ثابت، وإلى كلّ الأسرة الدرامية والفنية الموسّعة، راجية من الله- تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

أسهم الفقيد بلقاسم ثابت، طيلة 30 سنة من العمل الفني، في إثراء الرصيد الوطني الدرامي؛ من خلال مشاركته في العديد من الإنتاجات التونسية، على غرار "الخطاب على الباب" و"تاكسي" و"يا هكا يا هكا" و"غادة" و"أقفاص بلا طيور" و"شورّب 2" وأخيرا "علاش هكا" سنة 2021، وهي سلسة من تأليفه ومن إخراج العربي الهذيلي.

ومن أبرز الأعمال التي قدّمها الراحل بلقاسم ثابت في مسيرته الفنية، سلسلة "سلوكيات"، التي امتدت على 4 مواسم متتالية، منذ عام 1998 إلى 2001.