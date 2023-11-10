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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تحذر دولة الاحتلال من القيام بهذا الفعل

قطر - علم
قطر - علم

حذرت دولـة قطـر مـن النيـة الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في المجمع الطبـي غـرب غزة، معتبرة الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجيـة فيـه؛ هـي تمهيـد لاستهداف المجمـع الـذي التجـأ إليـه عـدد كبيـر مـن النازحيـن والمقـدر عددهم بـ 60 ألفا، بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين.

كما طالبت وزارة الخارجية القطرية، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل؛ لتوفير الحماية للمجمع ومـن فيـه، مشددة على أن التأخـر فـي الضغط على الاحتلال لثنيـه عـن هذه الجريمـة وعـدم إدانة استهدافه لمحيطـه؛ سيعطي إشارة لـه بـأن يمضي قدما فـي استهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز.

وأكدت وزارة الخارجية، رفـض دولـة قطـر القاطع، لجرائم قـوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، باستهداف الأعيان المدنيـة، بمـا فـي ذلـك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان فـي قـطـاع غـزة، حيث تعدهـا تصعيدا خطيرا، ينذر بعواقب وخيمـة علـى أمـن واستقرار المنطقة.

وذكر البيان أيضا: تحـذر قطر فـي الوقـت ذاتـه، مـن أن صمـت المجتمع الدولي إزاء جرائـم الحـرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبهـا الاحتلال بحـق الشعب الفلسطيني؛ سيزيد حالة الاحتقان، ويوسّع دائرة العنـف، ويقـود إلـى مـزيـد مـن التصعيـد وعدم الاستقرار، كمـا يـؤدي إلى تلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته.

وجددت وزارة الخارجية، موقـف دولـة قطـر الثابـت مـن عدالة القضية الفلسطينية، والحقـوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حـدود عـام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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