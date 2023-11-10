التحكيم.. أول رد لـ بيراميدز بعد الخروج من كأس مصر أمام الزمالك

يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة و لعبوا بعشرة لاعبين و قدموا جهودا غير عادية، ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك، فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة و الوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة والكروت الصفراء والحمراء.

إن غياب العدالة و النزاهة يؤدي إلى الانحدار، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة.