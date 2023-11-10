مستقبل وطن ينظم فعالية كبرى في حب الرئيس السيسي بالإسكندرية .. شاهد

نظّم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد ترشّح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، دعمًا لمسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها البلاد.

ونظمت الفعالية اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023، بنطاق حي العامرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية.

وعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي صورا للفعالية على حساباتها المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي ومن بينها فيسبوك، وعلفت قائلة: "ضمن الفعاليات الجماهيرية والشعبية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".