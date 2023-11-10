أبرز القامات القانونية.. رئيس جامعة القاهرة ينعى المستشار سامي عبد الصادق

ينعى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة المستشار الكبير سامي عبد الصادق أحد أبرز القامات القانونية في مصر والمحامي بالنقض، ويتقدم بخالص التعازي لأخيه العزيز الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في وفاة والد سيادته أخا عزيزا وصديقاً صادقًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، عن الفقيد، إنه كان قامة قانونية وطنية رفيعة المستوى وأحد المرجعيات القانونية الكبيرة، ويتمتع بسمات شخصية نبيلة ومخلصة ومترفعة، وحقق نجاحا متميزا في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ حيث شغل منصب وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق.

ويدعو الدكتور محمد الخشت، للفقيد أن يتقبله بين الصادقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.