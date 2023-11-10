أستاذ علاقات دولية: نشكر الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم| فيديو

وجه الدكتور فايز النشوان، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، الشكر للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلا: إن القمة العربية تريد أن توجه رسالة للعالم بأسره، أن البوصلة التي يستخدمها الإعلام الغربي والسياسيون الغربيون، يجب أن تعدل، فلا يمكن قبول ما يحدث من إبادة جماعية وتهجير وقتل وإرهاب دولة، والتي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه الأخوة في غزة.

وأضاف «النشوان»، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر لا يحتمل، بغض النظر عن وجهة نظرنا في حماس أو غيرها، ولكن نتحدث عما يحدث من قتل، حيث تخطى عدد الشهداء الـ 11 ألف شخص في غزة، بينهم أكثر من 2500 طفل و3700 امرأة، بجانب هدم البنية التحتية سواء للمساجد والكنائس والمستشفيات.

وأوضح أن القمة العربية هي قمة تعاون وتوحيد للجهود العربية والإسلامية، ومحاولة حثيثة وفعلية لإيصال الرسائل التي لا بد أن تصل، وتُبين أن العالم العربي والإسلامي يقف صفا واحدا، حتى الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، أصبحت ملزمة أن تبين أن هذا التقتيل لا يمكن قبوله.