السعودية..الأسد يصل مطار الملك خالد بن عبد العزيز للمشاركة في القمة العربية

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الرئيس السوري بشار الأسد وصل منذ قليل إلى مطار الملك خالد بن عبد العزيز في في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية غير العادية المخصصة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبينت صحيفة الوطن السورية ان الرئيس الأسد يتوجه بعد ذلك إلى مقر إقامته في احد فنادق المملكة حيث يقيم القادة العرب.

ووفق الصحيفة السورية؛ فيشارك الرئيس الأسد غداً في أعمال القمة العربية وسيلقي كلمة خلال القمة، مشيرة الي ان زمن كلمات الزعماء العرب تحدد ب 3 دقائق فقط.

ويشارك مع الرئيس الأسد في القمة وفد يضم وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد ونائبه بسام الصباغ ومعاون الوزير أيمن سوسان، ومندوب سورية في جامعة الدول العربية حسام آلا.

