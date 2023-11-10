إعلان الرياض: نؤكد على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لإنهاء الأزمة بغزة

أكد البيان الصادر عن القمة السعودية ـ الإفريقية الأولى “إعلان الرياض” على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية بالمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.



واضاف إعلان الرياض في بيان رسمي ان: “القمة السعودية الأفريقية أكدت على مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لحل الأزمة في غزة”.

واضاف أن القمة السعودية الأفريقية تؤكد على الدور الدولي لوقف تهجير الفلسطينيين القسري



واضاف إعلان الرياض: أن القمة أكدت على مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، و أكد على الدور الدولي لوقف تهجير الفلسطينيين القسري.

ورحبت القمة بالمفاوضات الجارية في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ودعت الطرفين للعمل علي إنهاء الحرب والأزمة في السودان.

و أكدت القمة الانحياز لحل وتسوية كافة النزاعات بالقارة الإفريقية من خلال الوسائل السلمية.