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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود في قصف من لبنان على موقع عسكري

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 5 جنود في قصف من لبنان على موقع عسكري، وسقوط طائرة مسيرة معادية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في نبأ عاجل منذ قليل، أن 3 مسيرات اخترقت الأجواء من لبنان، وأسقطنا واحدة، وسقطت 2 في الجهة الشمالية.

ونشرت روسيا اليوم، أنباء، عن تسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، وسمع دوي صفارات الإنذار، وطالبت إسرائيل سكان منطقة الحدود مع لبنان، بالتزام الملاجئ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

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