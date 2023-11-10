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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن ضخ استثمارات في إفريقيا بـ 41 مليار دولار

صدى البلد

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، ضخ ما يصل إلى 41 مليار دولار كاستثمارات وتمويلات ومشروعات إنمائية في دول إفريقية.

 

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمته خلال القمة السعودية الإفريقية، المنعقدة اليوم الجمعة، في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات بالقارة، بما يزيد عن 25 مليار دولار.

 

وأعلن ولي العهد السعودي أيضا عن 10 مليار دولار لتمويل الصادرات، وتقديم تمويل إضافي بـ 5 مليارات دولار لإفريقيا حتى 2030؛ وذلك لتطوير علاقات المملكة مع دول القارة، وتنمية مجالات التجارة والتكامل.

 

كما أعلن ولي العهد عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز المليار دولار على مدى 10 سنوات.

 

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى العلاقات الوثيقة مع الدول الإفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة بالقارة.

 

وتأتي القمة، بعد يوم من انعقاد المؤتمر السعودي العربي الإفريقي، والذي أعلن خلاله وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، عن توقيع الصندوق السعودي للتنمية، مشروعات تنموية مع دول إفريقية بملياري ريال.

 

وأمس أيضا، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن مبادرتها بتخصيص 50 مليار دولار حتى 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية في إفريقيا.

السعودية كاستثمارات وتمويلات مشروعات إنمائية دول إفريقية

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