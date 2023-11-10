حملة فريد زهران من أسيوط: برنامجنا يقصر ملكية الدولة على المشروعات الاستراتيجية

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، جئنا ببرنامج انتخابي يمكننا حال الفوز من قصر ملكية أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية والهامة مثل قناة السويس والحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات الكهرباء والمياه، جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الحاشد للمرشح بأسيوط.



وأضاف الشناوى، سنعمل على إرجاء أي مشروعات قومية جديدة، ودراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية. وسنعمل على خفض النفقات غير الضرورية للرئاسة والحكومة، ومفاوضة الدائنين لجدولة الديون المستحقة على مصر، ووضع مصر في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، مع إلزام الحكومة باستراتيجية لتقليص الدين العام ومنع الاقتراض خارج وتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي الواضح.



وشدد المتحدث الرسمي، سنصدر عفو شامل عن كافة المحبوسين في قضايا الرأي، ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يتورطوا فى العنف او يحرضوا عليه، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والاجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية، وسنستخدام صلاحية رئيس الجمهورية بمشاركة البرلمان في محاولة بحث العقوبات التي تعيق مشاركة المحكوم عليهم سياسيا، مثل قوائم الإرهاب والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر، وإطلاق مبادرة سياسية لعودة المعارضين السلميين، حتى تعود مصرنا الغالية وطنا لكل المصريين.



واختتم حديثه، مؤكدا “ ترشحنا فى هذه الانتخابات من أجل إعلاء شأن المواطن البسيط الذى عانى طوال ٧٠ عاما ماضية ومازال يعانى ، نحن نترشح عن أبناء الطبقة الوسطى، ولسنا مرشحين لنتحدث عن ارتفاع سعر ساعة اليد اللي كانت بـ ٦٠ الف جنيه وبقت بـ ٨٠٠ الف جنيه، بل نمثل المواطن الكادح الباحث عن عشرات الجنيهات ليكمل ما تبقي من الشهر وهو أغلبية المصريين، جئنا داعمين لأهلنا فى فلسطين ومدركين أن ابو مازن رئيس فلسطين واسمه محمود عباس وليس عباس محمود كما يخطئ فى اسمه غيرنا من المرشحين”.