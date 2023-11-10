جناح الخفاش.. أمريكا تكشف عن قاذفة قنابل نووية جديدة

أجرت أحدث قاذفة قنابل خفية في الولايات المتحدة، وهي طائرة B-21 رايدر التابعة لشركة نورثروب جرومان، أول رحلة تجريبية لها، وهو ما يمثل معلمًا رئيسيًا في برنامج بقيمة 203 مليارات دولار يهدف إلى البقاء في صدارة التقدم التكنولوجي.

بحسب بيان للقوات الجوية، فإن المرحلة الجديدة تعد خطوة حاسمة في الحملة الاختبارية لتوفير قدرات هجومية طويلة المدى وقابلة للاختراق لردع العدوان والهجمات الاستراتيجية. يشمل اختبار الطيران الاختبارات الأرضية وعمليات الطيران.

قاذفة B-21 على شكل جناح الخفاش

قالت الخدمة إن الطائرة B-21 المميزة على شكل جناح الخفاش في طريقها للتسليم إلى قاعدة إلسورث الجوية في داكوتا الجنوبية في منتصف عام 2020.

يتم الآن تصنيع ست طائرات اختبارية على نفس خط الإنتاج الذي سيتم استخدامه للطائرات الجاهزة للقتال، وهي عملية أشاد بها المشرعون ومكتب المحاسبة الحكومية لأنها تعمل على تحسين التصنيع وتقليل عمليات التعديل التحديثي المكلفة.

أظهرت لقطات فيديو للطائرة B-21 على وسائل التواصل الاجتماعي، الطائرة B-21 وهي تحلق على ارتفاع منخفض عبر سماء زرقاء صافية، ومحركاتها تزأر، مصحوبة بطائرة مقاتلة تقليدية.

B-21 ضمن خطة البنتاجون لمواجهة الصين

تعد طائرة B-21 جزءًا أساسيًا من خطة البنتاجون لمواجهة الصين باعتبارها المنافس العالمي الرئيسي للولايات المتحدة، وهي تخلف الطائرة B-2 ذات الشكل المماثل ولكنها أكبر بكثير، والتي يعود تاريخها إلى الثمانينيات. تم تصميم الطائرة الجديدة لحمل ذخائر طويلة المدى نووية وتقليدية موجهة بدقة وربما تعمل جنبًا إلى جنب مع طائرات بدون طيار.

كشفت القوات الجوية وشركة نورثروب عن الطائرة B-21 في ديسمبر في حفل حضره وزير الدفاع لويد أوستن.

كان من المقرر أن تتم الرحلة الأولى في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأخرت عدة أشهر، حسبما قال وزير القوات الجوية فرانك كيندال في مارس.

وظل متوسط سعر شراء الطائرة B-21 لكل طائرة أقل من هدفها البالغ 550 مليون دولار المقاس بدولارات العام المالي 2010. وإذا تم تعديله حسب التضخم، فإن ما يعادل حوالي 692 مليون دولار في السنة المالية 2022.