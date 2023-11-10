تنفيذ 643 ألف صفقة تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 214.9 مليار حنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 6807 مليون ورقة منفذة على 643 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 172.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5260 مليون ورقة منفذة على 624 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.39% ليغلق عند مستوى 24312.92 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 4658.98 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 6908.99 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 29341.40 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.54% ليغلق عند مستوى 5330.69 نقطة.

واستحوذت الأسهم على 9.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات 90.4% خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.9% من إجمالي تعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.3% والعرب على 7.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.5% وسجل العرب 7.7% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.791 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.178 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.