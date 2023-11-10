روسيا : نأمل أن تتم زيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو في الوقت المناسب

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ترغب أن تتم زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى موسكو في الوقت المناسب له.



وقال بوغدانوف في مؤتمر صحفي: "هناك اتصالات مع عباس، كنا نتوقع أن يزور موسكو، ونأمل أن تتم الزيارة".



وأشار المسؤول الروسي، إلى أن الزيارة كان من المقرر إجراؤها في منتصف نوفمبر، إلا أنها تأجلت بسبب تصاعد الأحداث في غزة، بعدما طلب الجانب الفلسطيني تأجيلها.

وأضاف قائلا : "نعول على أن الجانب الفلسطيني هو الذي سيحدد الوقت المناسب، والدعوة من القيادة الروسية التي وجهت لعباس مفتوحة، وستبقى سارية المفعول، هذا يعني أنه في أي وقت تنوي القيادة الفلسطينية التوجه من رام الله إلى موسكو، سنكون سعداء باستقباله".