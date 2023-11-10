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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : قرار الرئيس السيسي توجيه أموال حملته الانتخابية لغزة يعكس التضامن معهم

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار توجيه السيسي أموال دعاية حملته الانتخابية الرئاسية لأهالي غزة، يعبر عن شعور شعبي وتضامن واسع مع الشعب الفلسطيني أمام العدوان الاسرائيلي السافر والمستمر منذ 7 اكتوبر الماضي.

وقال محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إن قرار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية ، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، ودعوة الرئيس السيسي كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة. قرار في وقته وأكد الدعم المصري التام لقطاع غزة والوقوف بجانب شعبها ورفض عدوان اسرائيل.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى موقف الرئيس السيسي الرافض بشدة وعلى كافة المستويات، الحرب على قطاع غزة واستمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء. مضيفا: مصر تتمسك بموقف مشرف وقوي في مواجهة حكومة نتنياهو.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال نائب الصعيد، إنها تأكيد على الحياة الديمقراطية التي تعيشها مصر، مشيرا الى أن السيسي يتمتع بشعبية كبيرة وهو الأجدر بالفوز واستكمال مشروعه للتنمية الشاملة لمصر.

وطالب النائب معتز محمد محمود، بتجديد الطلب للمجتمع الدولي بمزيد من الضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان على قطاع غزة وانقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والوقود للقطاع المحاصر.
 

الرئيس السيسي مجلس النواب نتنياهو إسرائيل غزة

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