مكافحة الفيروسات الكبدية : نسبة الشفاء من سي وصلت 98%

قال الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم عمل تدريبات كبيرة جدا لمقدمي الخدمات الطبية لكيفية التعامل مع المواطن من أجل تبليغه أن لديه إصابة بفيروس سي، من أجل إقناعه وجعله يتوجه للخدمة الطبية وتلقي العلاج، وفى نفس الوقت توصيل إرشادات سليمة له لكي لا يكون مصدر عدوي للآخرين.

وأضاف عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مشكلة فيروس سي أنه مرض صامت، أى أنه لا يوجد له أعراض إلا بعد فترات وسنوات طويلة جدا من الإصابة، موضحا أن العيون الصفراء من الأعراض التي يصاب بها الشخص الذي لديه أعراض متقدمة من الفيروس.

وتابع المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن زراعة الكبد تحدث بعد مضاعفات الإصابة بفيروس سي، لافتا إلى أن نسبة الشفاء من فيروس سي وصلت إلى 98%.