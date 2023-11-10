الأطباء البريطانيون يتضامنون مع شهداء الرعاية الصحية في غزة

احتج عاملون بريطانيون في مجال الرعاية الصحية يرتدون الزي الرسمي خارج داونينج ستريت، اليوم الجمعة، تكريما لذكرى ما يقرب من 200 طبيب قتلوا في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي.

تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية لدعوة ريشي سوناك للضغط من أجل وقف عاجل لإطلاق النار، وفقا لما نشرته الجارديان.

حمل العديد من العاملين في المستشفى المشاركين واحدة من 189 لافتة مختلفة تحمل اسم أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي قُتل في غزة في الشهر الماضي.

قال المنظمون إنه في الوقت الذي استغرقته طباعة الأسماء، كان من الممكن أن يموت عدد أكبر.

ويستمر استهداف المستشفيات في غزة، حيث تعرض أكبر مستشفياتها، مستشفى الشفاء، للنيران الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.

يزعم الجيش الإسرائيلي أن حماس تختبئ داخل المستشفيات وتحتها، وقد أنشأ مركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفى.