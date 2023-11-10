عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأطباء البريطانيون يتضامنون مع شهداء الرعاية الصحية في غزة

صدى البلد

احتج عاملون بريطانيون في مجال الرعاية الصحية يرتدون الزي الرسمي خارج داونينج ستريت، اليوم الجمعة، تكريما لذكرى ما يقرب من 200 طبيب قتلوا في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي.

تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية لدعوة ريشي سوناك للضغط من أجل وقف عاجل لإطلاق النار، وفقا لما نشرته الجارديان. 

حمل العديد من العاملين في المستشفى المشاركين واحدة من 189 لافتة مختلفة تحمل اسم أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي قُتل في غزة في الشهر الماضي. 

 

قال المنظمون إنه في الوقت الذي استغرقته طباعة الأسماء، كان من الممكن أن يموت عدد أكبر.

ويستمر استهداف المستشفيات في غزة، حيث تعرض أكبر مستشفياتها، مستشفى الشفاء، للنيران الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.

يزعم الجيش الإسرائيلي أن حماس تختبئ داخل المستشفيات وتحتها، وقد أنشأ مركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، وهو ما ينفيه العاملون في المستشفى.

عاملون بريطانيون مجال الرعاية الصحية حديقة داونينج ستريت غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

ترشيحاتنا

الوقود نفد .. المستشفى الإندونيسي في غزة يخرج عن الخدمة

الهلال الأحمر يعلن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول إلى غزة

بعد 12 يوما.. إطلاق سراح والد نجم ليفربول المختطف.. وهذا رد فعل الريدز

20 مليون جنيه الحد الأقصى للدعاية في الانتخابات الرئاسية 2024

نادٍ إسباني ينشر فيديو مثيرا لـ محمد رمضان بسبب ريال مدريد

شعبة الدواجن تزف بشرى بشأن أسعار الفراخ والبيض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

فيديو

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ