سلطان عمان لـ بايدن: الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلة

وقف العمليات العسكرية..

وجه السلطان العماني هيثم بن طارق - خلال اتصال هاتفي رسالة الي الرئيس الأميركي جو بايدن حيث شدد علي أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية "اونا" فقد بحث السلطان هيثم بن طارق مع الرئيس بايدن خلال الاتصال الهاتفي مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمها المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

وأكد سلطان عمان كذلك أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.