سمير عطا الله: القصف الإسرائيلي يزيد حماس انتصارًا

قال الكاتب اللبناني الكبير سمير عطا الله، إن الموقف الصيني يحيرني، فلأول مرة نرى الإصرار والحرص أن يكون حديث بكين، مثل دول السويد أو فلندا، أو الدول العادية.

وقال الكاتب اللبناني الكبير سمير عطا الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،: "كلما ضربت إسرائيل؛ كلما انتصرت حماس، ولن تستطيع إسرائيل أن تهجر الشعب الفلسطيني، وأهل غزة سيعودون مرة أخرى".

وحول الأساطير الأمريكية في المنطقة، قال الكاتب اللبناني الكبير سمير عطا الله، إنها تشكل دعما معنويا لإسرائيل ضد تهديداتها بالفناء، خاصة في ظل تفاقم الرأي العام العالمي ضد قصف غزة، بما يهدد بعزلة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسها بايدن، في حين غزة تتعرض للقصف المستمر، مشددًا على أن نتنياهو ذو سمعة سيئة في ظل ما يحدث الآن.