الأعنف منذ بداية التوغل البري.. اشتباكات مسلحة قرب مخيم الشاطئ

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت قذائف مضادة للدروع تجاه دبابات الاحتلال، خلال الاشتباكات العنيفة المستمرة في عدة مناطق وأحياء غرب مدينة غزة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن اشتباكات هي الأعنف منذ بدء التوغل البري، تدور بين المقاومة وجيش الاحتلال قرب مخيم الشاطئ، وفي مناطق قريبة من مستشفى الشفاء في غزة.

ومن جهته، أوضح الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن مستشفيات غزة تحولت إلى هدف لغارات الاحتلال، وأن إسرائيل لم تحقق أي هدف عسكري في غزة.

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة بالغ السوء والقسوة.

كما اشتدت الاشتباكات المسلحة قرب مستشفى الشفاء في غزة، والاحتلال يواصل القصف العنيف بقنابل الفسفور ويلقي قنابل إضاءة.