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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين| فعالية بـ الصحفيين اليوم

صدى البلد

تنظم نقابة الصحفيين فعالية تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين" بمقر النقابة اليوم  بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

يتضمن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

فرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية


ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.

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