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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراسل أمريكي: عدم وقف إطلاق النار يؤثر على سمعة الغرب

صدى البلد

قال المراسل الأمريكي مارك ستون إن قرار الغرب بعدم السعي إلى وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير "دراماتيكي للغاية" على سمعته في جميع أنحاء العالم.

أضاف، وفلقا لسكاي نيوز البريطانية، أنه في حين أن الغرب لديه أسبابه، حيث يقول إن حماس يمكن أن تستفيد إذا توقف القتال، فإن العالم العربي يراقب المشاهد في غزة.

 

قال مارك ستون إن آلافاً الأشخاص ينتقلون من شمال غزة إلى جنوبها بعيداً عن الهجوم البري، وهو ما قد يعتبره البعض خبراً جيداً، ولكن "هذا ليس نصف القصة". 

 

وأضاف: بادئ ذي بدء، الجنوب ليس آمنًا. لقد شهدنا مرارًا وتكرارًا، يومًا بعد يوم، غارات جوية على مواقع في جنوب غزة، في خان يونس، حيث يُطلب منهم الرحيل.

 

وأكد: عليك أيضًا أن تفكر في الحالة النفسية لكل هذا. هؤلاء الناس ينتقلون من منازلهم التي دمرت. 

 

وتابع: "يمكنك رؤية المباني المدمرة في النصف الشمالي من غزة هنا، مدمرة بالكامل". 

 

قال ستون: "من الناحية النفسية، يعتقدون أن هذا هو النكبة الثانية، "النكبة" كما يطلق عليها، عام 1948 - تلك اللحظة التي تم فيها تهجير الفلسطينيين من منازلهم، بشكل عنيف، بشكل جماعي خلال الحرب العربية الإسرائيلية.

 

وأضاف أن هناك من لا يستطيع المغادرة. وقال إنه عندما سُئل عن الخطة الخاصة بالجرحى في مستشفى الشفاء، في شمال غزة، والذين لا يمكن نقلهم، لم يكن لدى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إجابة.

 

تقول إسرائيل إنها لا تخطط لاحتلال غزة، وإنها تقتل الإرهابيين وتأسف لسقوط ضحايا من المدنيين، لكن عدد المدنيين الذين يموتون أمر غير عادي للغاية.

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