مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: المقاطعة تعبير شعبي عن الغضب مما يحدث بغزة

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية، إن أى مستثمر يأتي لهذه المنطقة والتي يوجد بها أزمات يكون لديه نوع من التخوف، وذلك بسبب الحرب وهل هي من الممكن أن تمتد أو تتسوع إقليميا، أو هل يمكن أن تدخل دول أخري.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الولايات المتحدة بحاملات السفن الموجودة فى البحر المتوسط من الممكن أن تطول إلى غزة بشكل كبير جدا، وبالتالي فكرة الإستثمار يتراجع فى هذا الوقت.

وتابع الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية، أن المقاطعة هى تعبير شعبي عن الغضب مما يحدث لأهلنا بغزة، لافتا إلى أن المستثمر الأن يقول أن يبدأ يؤجل مرحلة الإستثمار او الدخول فى مشروعات جديدة فى هذه المنطقة على الأقل ستة أشهر.