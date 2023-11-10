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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب بعد تصريح نائبة جمهورية بالكونجرس بإبادة جميع الفلسطينيين

صدى البلد

في تحول صادم للأحداث، تصاعد الغضب في أعقاب تعليق عام مثير للقلق أدلت به النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، ميشيل سالزمان، التي دعت علناً إلى قتل جميع الفلسطينيين خلال مناقشة في المجلس التشريعي للولاية.

 

وقع الحادث أثناء المناقشات حول قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في الغزو الإسرائيلي المستمر لغزة، حيث تجاوز عدد القتلى 10 آلاف فلسطيني، بما في ذلك العديد من الأطفال. 

 

سلطت الممثلة الديمقراطية لولاية فلوريدا، أنجي نيكسون، التي تدعم قرار وقف إطلاق النار، الضوء على الخسائر البشرية المدمرة، قائلة: "لقد وصلنا إلى 10000 قتيل فلسطيني. كم عدد القتلى سيكون كافيًا؟ وفي رد تقشعر له الأبدان، تدخل سالزمان قائلاً: "كلهم". 

 

اعترفت نيكسون، التي تفاجأت هذا التعليق قائلاً: "قال أحد زملائي للتو: "كلهم". رائع". وفي وقت لاحق، صوت مجلس ولاية فلوريدا بأغلبية 104 مقابل 2 لرفض قرار نيكسون.

 

لم يقدم مكتب سالزمان ردا على الحادث على الرغم من طلبات التعليق.

 

وصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير فلوريدا)، وهو أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية والدعوة في الولايات المتحدة، تصريحات سالزمان بأنها "دعوة مروعة للإبادة الجماعية" وأرجعها إلى عقود من تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته على يد أنصار إسرائيل. وأنصار الفصل العنصري الإسرائيلي.

 

تأتي هذه الحادثة في أعقاب اللوم الأخير لعضوة الكونجرس عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس الأميركي. 

 

واجهت طليب انتقادات لتكرارها صرخة حاشدة فلسطينية، حيث أيد 22 ديمقراطيًا قرارًا يعاقبها بزعم "الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل" و"الترويج لروايات كاذبة" حول هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل.

 

ردًا على تعليقات سالزمان، ظهرت دعوات لتوجيه اللوم من النقاد الذين اعتبروا كلماتها خطيرة ومهينة للفلسطينيين في الداخل وتحت الاحتلال الإسرائيلي. 

لإبادة الجماعية جمهوري فلوريدا ميشيل سالزمان قتل جميع الفلسطينيين

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