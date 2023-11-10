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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منذ 6 أيام.. تغيب طفل عن منزل أسرته بالعسيرات.. ووالده يستغيث

الطفل أحمد ناجح المتغيب
الطفل أحمد ناجح المتغيب عن منزل أسرته بسوهاج

تغيب الطفل أحمد ناجح هاشم حسين، عن منزل أسرته منذ يوم 4 نوفمبر الجاري، ولم يتم العثور عليه بالرغم من إبلاغ الجهات المُختصة، حيث خرج من منزل أسرته بالأحايوة غرب دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، ولم يعود إلى يومنا هذا.

وتقدم والد الطفل البالغ من العُمر 15 عامًا، والذي يتمتع بكامل قواه العقلية والجسدية، ببلاغ إلى مركز شرطة العسيرات بتغيب نجله الطفل أحمد ناجح هاشم، الشهير بـ"الكناني"، عن المنزل منذ يوم 4 نوفمبر الجاري، وحمل المحضر رقم 1212 لسنة 2023 إداري مركز العسيرات.

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تغيب “الكناني” عن منزل أسرته في سوهاج

وأخذ والد الطفل "الكناني" وأقاربه يتداولون صورته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، من أجل العثور عليه، ويستغيث والده الطفل بالمسؤولين بمحافظة سوهاج بالبحث عن طفله وايجاده على وجه السرعة لتطفئة نيران قلب أسرته.

وعلى من يتعرف على الطفل أو سبق وشاهده في مكانًا ما الاتصال بالرقم 01010954277، رقم والد الطفل المفقود، وإبلاغه فورًا لإبلاغ الجهات المُختصة ومحاولة العثور عليه مجددًا.

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