أخبار التعليم|122 يوما على صيام رمضان 2024.. خبر رسمي يخص مسابقة الـ30 ألف معلم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تأثير العبث على مسرح سعدالله ونوس في رسالة دكتوراه بجامعة المنوفية

حصلت الباحثة أماني رمضان الدهشان " المدرس المساعد بقسم الإعلام كلية التربية النوعية جامعة المنوفية" علي درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بتداول الرسالة ببن الجامعات في الرسالة المقدمة منها تحت "عنوان " تأثير العبث علي مسرح سعدالله ونوس " دراسة تحليلية ".

البحوث الفلكية تعلن موعد ظهور هلال جمادي الأول

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهرجمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13/11/2023م (يوم الرؤية).

إعلام القاهرة تنظم رحلة تدريبية للطلاب لجامعة أوتونوما برشلونة.. تفاصيل

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، بتنظيم رحلة تدريبية لمجموعة من طلاب الكلية لجامعة أوتونوما برشلونة، حيث تعد جامعة برشلونة، وهى جامعة حكومية، من الجامعات المرموقة وتحتل المرتبة الأولى فى أسبانيا علاوة على ترتيبها المتقدم على مستوى الجامعات العالمية.

122 يوما على شهر الصيام.. موعد غرة رمضان 2024

يترقب المسلمون موعد بداية شهر رمضان وفقا للتقويم الهجري 1445، فيما حددت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 1445، وستحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية.

مهم للمدرّسين| خبر رسمي يخص مسابقة الـ30 ألف معلم.. التعليم في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٤ نوفمبر– الخميس ٩ نوفمبر) ويتضمن ما يلي:

عاشور يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذي عُقد برحاب جامعة بنها فرع مدينة العبور، بحضور الدكتور .ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.