لحظة إطلاق قسم حياة كريمة الجديد.. فيديو

شهدت احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة بدار الأوبرا، تكريم المتطوعين وطلاب فاليو، إطلاق قسم حياة كريمة الجديد.

وجاء في نص القسم: "نقسم بالله العظيم أن نعمل مخلصين على تحقيق التنمية وأن نمد يد العون لكل إنسان وأن نلتزم بكافية قيم ومبادئ حياة كريمة وأن نلبي نداء الوطن دائما وأبدا وأن نكون خير مثال لشباب مصر وأن نبذل بكل جهد لأجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه".



واحتفلت مؤسسة حياة كريمة، مساء الجمعة، بيوم متطوعي حياة كريمة، بدار الأوبرا المصرية.

وحضر التكريم كلا من، عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.