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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عادت من الموت.. دكتور تخدير يرتكب خطأ طبيا أثناء عملية قيصرية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت أم في بداية العشرينات من العُمر، بتشنجات في عضلات الجسم ومن ثم فقدت وعيها بغيبوبة استمرت لمدة أسبوعًا كاملًا؛ إثر حقنها بحقنة لوقف النزيف "نوع مُحدد"، عن طريق الخطأ بدلًا من حقنة البنج المُخدر، على يدي طبيب تخدير بمركز طبي شهير، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وذلك أثناء دخولها غرفة العمليات يوم 13 من أكتوبر الماضي؛ لإجراء عملية ولادة قيصرية إلا أن العملية استمرت لمدة تخطت الساعتين ومن بعدها فوجئ أسرة المريضة بدخولها بغيبوبة تامة وتعرضها لحالة تشنجات مفرطة.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من المدعو "محمود الأمير- صحفي- يقيم بطهطا- زوج ضحية التخدير"، يفيد بإصابة زوجته بتشنجات بعضلات الجسم ومن ثم دخلت في غيبوبة تامة.

وذلك بسبب خطأ اقترفه طبيب تخدير بمركز طبي شهير بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، حيث استبدل حقنة البنج بحقنة لوقف النزيف، بالنخاع الشوكي، أثناء إجراءها عملية عملية ولادة قيصرية.

واتهم زوج المريضة، طبيب التخدير المدعو "الحسن. ا- طبيب تخدير شهير بمستشفى حكومي دائرة المركز- ويقيم بطهطا"، بإعطاء زوجته حقنة خطأ أثناء اجراءها عملية ولادة قيصرية بمركز طبي شهير بطهطا.

وباستجواب طبيب النساء والتوليد المسؤول عن ولادة الأم المُتضررة، وطاقم التمريض المساعد للطبيب، اقروا بما سبق ذكروا وأفادوا باتهام طبيب التخدير وارتكابه هذا الخطأ الجسيم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 2953 لسنة 2023 إداري قسم طهطا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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