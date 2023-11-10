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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع موسيماني

صدى البلد

 

كشف محمد بركات، حقيقة ما تردد حول وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لبيتسو موسيماني المدير الفني السابق للوحدة الإماراتي.
وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك ليس متحمس للتعاقد مع موسيماني خاصة في ظل خلافاته السابقة مع مسؤولي الأهلي بسبب تدخلات زوجته وبعض التصريحات الإعلامية السابقة" 
 

واختتم: "تعاقد الزمالك مع موسيماني صعب وليس على طاولة الزمالك في الوقت الحالي"

 

وكان نادي الوحدة الإماراتي قد اعلن اليوم الجمعة، إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من منصبه، بعد أربعة أشهر تقريبًا من التعاقد معه.

بيان نادي الوحدة أوضح أنه تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، مع تعيين الهولندي أرنو بويتنويج؛ المدير الفني لفريق الرديف، بدلًا منه.

وتعاقد النادي الإماراتي مع بيتسو في يوليو الماضي، بعد نهاية مسيرته مع الأهلي السعودي، لكن سارت الأمور على عكس ما تشتهيه الأنفس.

 

عشر مباريات قادها الجنوب إفريقي، خسر منها الوحدة أربع وفاز في ستة لقاءات، وودع كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي بالهزيمة أمام الجزيرة 2-1 في ربع النهائي.

تجربة الوحدة هي التجربة الآسيوية الثانية للمدرب الإفريقي، بعدما قاد الأهلي السعودي الموسم الماضي لتحقيق لقب دوري يلو للدرجة الأولى والصعود من جديد لدوري روشن السعودي، بينما رحل لرفض الإدارة تفعيل بند التجديد له حال الصعود لدوري المحترفين من جديد، وفضلت التعاقد مع الألماني ماتياس يايسله.

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