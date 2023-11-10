مندوب أمريكا في الأمم المتحدة: 1.5 مليون فلسطيني تم تهجيرهم وآلاف المدنيين قتلوا في غزة

قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدي الأمم المتحدة أن هناك:" 1.5 مليون فلسطيني تم تهجيرهم وآلاف المدنيين قتلوا في غزة".



وأضاف مندوب أمريكا قائلا: “نشاطر إسرائيل قلقها بشأن وجود حماس في شمال غزة ولكن مستشفيات القطاع بحاجة ماسة للوقود ”.

كانت قد أفادت منظمة الصحة العالمية أن 70% من القتلى في قطاع غزة من النساء والأطفال.

وأضافت المنظمة العالمية ان في غزة يقتل طفل كل 10 دقائق، و شعب غزة عانى بسبب 16 عاما من الحصار .



وأعربت الصحة العالمية عن قلقها قائلة:" قلقون إزاء صحة المدنيين المحتجزين في غزة".