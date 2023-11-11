خبير تكنولوجيا: مستقبل المؤسسات يعتمد على التحول الرقمي واستخدام الذكاء الصناعي

يجتاح الذكاء الاصطناعي مختلف المجالات الفنية والتكنولوجية والإعلامية خلال الفترة الحالية حيث أصبحت منصات إعلامية كبرى تعتمد عليه بشكل أساسي في تقديم المحتوى والترويج له وجذب المتابعين بشكل أكبر.

كما أصبحت بعض الحكومات تتجه إلى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في مختلف مجالاتها والتي وضعت لها خططا مستقبلية ضمن رؤى طويلة الأمد لمواكبة التقدم التكنولوجي الواسع.

وقال عطالله عبد العزيز، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن هناك اختلافًا كبيرًا بين التكنولوجيا وبين أثر تلك التكنولوجيا على المجتمع والدولة.

وأكد عطالله عبدالعزيز، أن الاهتمام بالاستثمار في التكنولوجيا، والأهم أن يكون لهذا الاستثمار أثر ونتيجه واضحة، فهناك الكثير من الشركات العالمية تستثمر الكثير من الأمول للتحول إلى الميكنة والذكاء الصناعي في العمل، مؤكدا أن المؤسسات التي تعتمد علي التكنولوجيا هي التي ستنجح أما الباقي سيخرج من السوق.

وذكر عطالله عبدالعزيز، أن قطاع الإعلام يشهد تحولاً متسارعاً لاسيما الفضاء الرقمي، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية والخاصة ابتكار أدوات أكثر احترافية وفعالية لتعزيز التواصل مع الجمهور.

وأكد أن السوق العالمي أصبح يشهد عددًا كبيرًا من المنصات الاجتماعية، حيث تحاول ميتا جذب أكبر عدد من المشتركين في هذه المنصات، حيث تستهدف فيسبوك وواتس وانستجرام فئات معينة من الناس، مشيرًا إلى أن شركات التكنولوجيا في أوروبا أمامها فرصة لتثبت مدى التزامها بالقوانين الأوروبية لحماية التكنولوجيا، وهي ضوابط معنوية في الأساس تعكس الثقة المتبادلة.