ميدو: سعيد بالقرارات الانضباطية لمجلس الزمالك وهذا وقت أبناء النادي

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن المرحلة الحالية هي مرحلة الدعم من كل أبناء النادي، لتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.



وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن بعض أبناء الزمالك يشعرون بالحرج ولا يذهبون للنادي، لكني أقول لهم توجه للنادي وقدم النصيحة وإذا كنت تستحق العمل في النادي فهذا حقك، فكل من إرتدى قميص الزمالك لابد أن يعلم أن هذا بيته يدخله في أي وقت.



وأشار ميدو إلى أنه سعيد بالقرارات الإنضباطية التي بدأ بها مجلس الإدارة عمله، وهذا بداية الطريق لنجاحهم، ويجب أن يدعمهم الجميع في تلك القرارات.