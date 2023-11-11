ميدو: حققت نجاحًا كبيرًا مع جنت.. وقسوة كومان سبب صدامي معه

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه كان مصر على النجاح في تجربته الإحترافية الأولى في جنت البلجيكي، رغم صغر سنه وقسوة الغربة، مشيرًا إلى أنه فضل عرض جنت وقتها على باريس سان جيرمان.



وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن النجاح الكبير الذي حققه في جنت، وفوزه بلقبي أفضل لاعب صاعد في بلجيكا وأفضل أفريقي في الدوري البلجيكي، دفع العديد من الأندية لمحاولة التعاقد معه، لكنه فضل عرض أياكس أمستردام وقتها.



وأشار ميدو إلى أنه نجح مع أياكس، لكن بعد قدوم كومان تصادم معه في بعض الأحيان، خاصة أن كومان كان مدرب قاسي وحاد الطباع، لكنه استفاد من العمل معه.