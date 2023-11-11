ميدو: قراراتي الخاطئة أثرت على مسيرتي وخطوة روما لم تكن موفقة

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه اتخذ العديد من القرارات الخاطة التي أثرت على مسيرته الكروية في أوروبا.



وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أنه كان صدامي بشكل كبير وهو صغير واتخذ قرارات خاطئة.



وشدد ميدو على أن خطوة روما لم تكن موفقة وكان لابد أن يبقى في مارسيليا، خاصة أن عمره كان 21 عامًا وذهب لمنافسة توتي وكاسانو ومونتيلا وديل فيكيو.



وأشار إلى أنه حقق العديد من النجاحات في توتنهام، لكن حينما تعاقدوا مع برباتوف عاد للصدام مع مدربيه، بعدما قلت فترات لعبه، وطلب الرحيل وهو قرار خاطئ أيضًا.