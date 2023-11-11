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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلومات مغلوطة.. أول رد من اتحاد الكرة على بيان بيراميدز بشأن مباراة الزمالك

صدى البلد

تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، ما جاء في البيان الصادر عن نادي بيراميدز بشأن تعرض فريق الكرة لظلم تحكيمي في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهي وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابي 3 / 3، قبل فوز الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديره واعتزازه بملاك نادي بيراميدز ودورهم الرائد في الاستثمار الرياضى، كما يود في نفس الوقت الرد على المغالطات التي جاءت في بيان نادي بيراميدز، لاسيما وأن الإدارة التنفيذية بالنادي تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسئول عن الخسارة ، لذا فإن الاتحاد المصري سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التي جاءت في البيان الصادر من مجلس إدارة نادي بيراميدز بحق طاقم حكام المباراة والتي يرفضها الاتحاد المصري جملة وتفصيلا، لاسيما وأن هناك طرق وأطر شرعية على الأندية أن تسلكها  للمطالبة بحقوقها في إطار سياسة الاحترام المتبادل بين الاتحاد وجميع الأندية.

ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم، على احترامه واعتزازه لكل الأندية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، كما يعمل جاهدا على تطوير منظومة التحكيم المصري وفق خطة شاملة بدأت بالفعل ولن يتراجع عنها، رافضا في نفس الوقت  المساس بالحكام أو التشكيك في نزاهتهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

نادي بيراميدز نادي الزمالك كأس مصر ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة

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