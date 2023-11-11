ميدو: حققت نجاحًا كبيرًا مع الزمالك ولن أعود للتدريب إلا بشروط

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يضع أي شروط لقبول تدريب الزمالك ، حينما طلب منه كمال درويش، رئيس النادي الأسبق تولي المسئولية عام 2013.



وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أنه تولى المسئولية في ظروف صعبة للغاية، وكان يعمل مدربًا ويقوم بجلب رعاة للنادي، وباع كواليس الفريق لإحدى القنوات مقابل 3 ملايين جنيه لحل أزمات الفريق.



وشدد ميدو على أنه نجح في حصد كأس مصر، وخسر الدوري بفارق مباراة، ومع ذالك فوجئ بقرار رحيله بدون سبب.



وأشار ميدو إلى أنه حقق نجاحات كبيرة في مسيرته التدريبية، سواء في الإسماعيلي، أو الدوري السعودي، الذي فاز فيه بلقب مدرب الأسبوع 3 مرات، لكنه رحل بسبب مشكلة حدثت هناك.



وأكد ميدو أنه لن يعود للتدريب إلا إذا كان هناك فريق يمتلك مشروع، وبخلاف هذا الأمر لن يعود للتدريب الفترة القادمة.