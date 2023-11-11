خفضت بوليستار توقعات التسليم للعام التقويمي الحالي وتتوقع تسليم ما يقرب من 60 ألف مركبة في عام 2023. واعتبارًا من مايو، كانت تستهدف 80 ألف عملية بيع ولكنها قلصت ذلك إلى ما بين 60 ألف و70 ألف الشهر الماضي.

بوليستار تخفض توقعات مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2023

أعلنت شركة تصنيع السيارات عن إصدار نتائجها المالية للربع الثالث وأضافت أن عمليات التسليم انخفضت قليلاً عن الربع الثاني. قامت بوليستار بتسليم 13,976 مركبة في الربع الثالث، وعلى الرغم من أن هذه زيادة بنسبة 51٪ على أساس سنوي، إلا أنها أقل من 15,765 مركبة تم تسليمها في الربع الثاني.

لم توضح بوليستار سبب انخفاض عمليات التسليم في الربع الأخير ولكن قد يكون ذلك بسبب تراجع الطلب على سيارة Polestar 2 الذي يظل النموذج الوحيد للشركة الذي يصل إلى أيدي العملاء. وهذا سوف يتغير قريبا.

بوليستار تخفض توقعات مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2023

سيبدأ إنتاج Polestar 4 في مصنع الشركة في خليج هانغتشو بالصين الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتم تسليم أول سيارة للعملاء في ديسمبر. تسير بوليستار أيضًا على الطريق الصحيح لبدء بناء Polestar 3 في الصين في الربع الأول من عام 2024 وستبدأ عمليات التسليم في الولايات المتحدة في الصيف.

بوليستار تخفض توقعات مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2023

ومن المتوقع أن تنتهي الهوامش الإجمالية للشركة في عام 2023 بنسبة 2%، أي نصف ما توقعته الشركة في الأصل. ومع ذلك، ارتفعت الإيرادات بنسبة 41٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 إلى 613 مليون دولار أمريكي بينما تضخمت تكاليف البحث والتطوير بمقدار 30 مليون دولار أمريكي ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة تكاليف عدد الموظفين بدوام كامل والتغييرات في البنية الكهربائية لـ Polestar 5.

بوليستار تخفض توقعات مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2023

وأضافت الشركة السويدية أنها حصلت على قروض لأجل إضافية من فولفو وجيلي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار وأنها أنهت الربع بمبلغ نقدي قدره 951 مليون دولار في ميزانيتها العمومية.

وتتوقع شركة بوليستار أن ترتفع عمليات تسليمها بشكل ملحوظ في عام 2025، وفي ذلك الوقت ستقوم ببناء Polestar 2، وPolestar 3، وPolestar 4، وPolestar 5، وتتوقع تسليم ما بين 155000 و165000 مركبة في ذلك العام.