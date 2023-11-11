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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: أوسوريو فقد تركيزه وطريقته ظلمت جهازه المعاون

اوسوريو
اوسوريو

قال أحمد حسام ميدو، أن أوسوريو مدرب مميز، وكان من ضمن أسباب التعاقد معه مع إدارة الكرة السابقة، لكن هناك أزمات أفقدت المدرب تركيزه.
 

وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك أنه حاول كثيرًا إثناء المدرب عن قراراته وذهب لأوسوريو في منتصف الليل للفندق حينما علم أنه سيشرك حسام عبد المجيد كلاعب إرتكاز، وطالب المدرب بتغيير رأيه، لكن الكولومبي أصر على رأيه.
 

واشار ميدو إلى أن أوسوريو كان عنيد، وتمسك بأرائه، وتسبب هذا الأمر في خسارة الزمالك العديد من المباريات.
 

وأبدى ميدو سعادته بتولي معتمد جمال مسئولية تدريب الفريق، مؤكدًا أنه من أبناء الزمالك المخلصين، كما أشار ميدو بعيد الواحد السيد على القرارات الصعبة التي اتخذها، كما وجه التحية لمحمد عبد المنصف، مؤكدًا أنه مخلص وظلم بسبب اهتزاز مستوى عواد وصبحي.
 

ووجه ميدو التحية لأحمد مجدي ومدحت عبد الهادي، مؤكدًا أن طريقة عمل أوسوريو ظلمتهم جميعًا، وأنهم لم يتأخروا على النادي رغم استمرارهم 5 شهور بدون حصولهم على رواتبهم.

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