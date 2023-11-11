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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يبحث المواطنون عن مصادر ادخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

بنك القاهرة 

شهادات بنك القاهرة

تتيح شهادات الادخار في بنك القاهرة فرصا استثمارية جيدة وذلك من خلال الشهادات الجديدة التي أعلن عنها البنك بعائد كبير تصل فائدته إلى 22% سنويًا ويمكن صرفها شهريًا وفقًا للمعلن من البنك بشكل رسمي.

18 ألفًا و333 جنيهًا أرباح شهريا؟

وعند استثمار مبلغ مليون جنيه في شراء شهادة بريمو جولد الثلاثية في بنك القاهرة بمبلغ مليون جنيه بعائد سنوي قيمته 22% يحصل المواطن على قيمة ربح سنوية قدرها 220 ألف جنيه وبالتالي يكون العائد الشهري 18 ألفًا و333 جنيهًا.

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شهادة ادخار Primo

- شهادة ادخار Primo بـ سعر فائدة 19% ثابتة شهريا.

- مدة 3 سنوات، إذ تلبي احتياجات راغبي الادخار في البنوك مع عائد ثابت.

شهادة ادخار بنك القاهرة

- مدة شهادة ادخار بنك القاهرة  3 سنوات.

- سعر فائدة ثابت شهريا 19%، 16.25% ربع سنوي 17.25% سنويا.

شهادات بريمو جولد الثلاثية

- شهادات بريمو جولد الثلاثية بسعر فائدة 22% متناقصة.

- تمنح بريمو جولد الثلاثية خلال العام الأول سعر فائدة 22% شهريا، و18% خلال العام الثاني شهريا، و16% خلال الثالث.

- إصدار شهادة الادخار بريمو جولد بالجنيه المصري، للأفراد.

- يبلغ الحد الأدنى لإصدارها 10،000 جنيه ومضاعفات 1،000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للإصدار، إذ يمكن اللإصدار من أقرب فرع.

- تتيح شهادة بريمو جولد إمكانية منح تسهيلات تصل إلى 90٪ مقابل قيمة الشهادة بنفس العملة.

- مع إمكانية الاسترداد الكامل أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الاصدار حسب جدول الاسترداد المبكر.

بنك القاهرة 

المستندات المطلوبة لإصدار شهادات بنك القاهرة

بطاقة رقم قومي سارية.

جواز سفر ساري المفعول للأجانب.

شهادة الميلاد للقصر.

استمارة طلب.

شهادات الودائع بالدولار من بريمو.

الشهادات الدولارية بالبنك الاهلي 

يوجد نوعان من الشهادات الخاصة بالادخار التي يقدمها البنك الأهلي، والتي تكون كما يلي:

شهادة فورًا يكون نظام الإدخار الخاصة بها لمدة ثلاث سنوات ويكون سعر الشراء 1000 دولار وتبلغ الفائدة 27% ويمكن أن يتم صرفها بالعملة المصرية.

شهادة بلس نظام ادخار ثلاث سنوات وأقل حد للشراء ألف دولار والفوائد  7% كل ثلاث شهور.

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