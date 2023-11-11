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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل المقاطعة مفيدة؟..خبير: استخدام التكنولوجيا في الإنتاج المحلي يساعد في التقدم

عقيل الشمري
عقيل الشمري

تشهد معظم الدول العربية طفرة في الاعتماد على التكنولوجيا داخل مختلف القطاعات التعليمية والإنتاجية خلال الأعوام القليلة الماضية، مما يساعد على سرعة التطور ومواكبة التقدم العلمي الذي يعزز من توفير احتياجات المواطن. 
 

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بينما انتشر جدلا واسعا خلال الفترة القليلة الماضية حول فوائد واضرار ما سماه البعض بـ “مقاطعة المنتجات الأجنبية” التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توافر بدائل محلية لغيرها من المستورد وتشجيع الإنتاج المحلي. 

وقال الخبير الاقتصادي علي عقيل الشمري إن العالم يشهد تطورا كبيرا في عالم التكنولوجيا في كافة التخصصات والعلمية والعملية

وأضاف علي عقيل الشمري بأن الصناعة توثر على نمو البلاد اقتصاديا وتوفر فرص عمل للشباب وتساهم في تقدم أي دولة طالما لديها انتاج وأنه ما تحتاجه الدول العربية في الفترة الأخيرة هو الاعتماد أكثر على المنتج المحلي

وتابع بأن الإنتاج المحلي والصناعة يساهموا في توفير الفرص لكافه الفئات ونقل صورة جيدة للمجتمع العربي على قدرته في الإنتاج والصناعة ومواجهة التحديات


واستطرد  عقيل بأن هناك عدة طرق لتحقيق أفضل نتائج اقتصاديا، منها الإهتمام بطلاب المدارس منذ النشء وتدريس مواد للإنتاج وتعليمهم الحرف وتوسيع إدراكهم لذلك، عمل دورات تدريبية للعاملين بكل قطاع للنهوض بالفكر وتقديم أفضل إنتاج ممكن

وأن تلك الخطوات تنعكس في الممارسات العالمية، حيث أن العديد من الدول حول العالم لديها برامج تعليمية تركز على تعليم سواء الطلاب او العاملين ويظهر ذلك التوجه العالمي نحو تمكين الشباب وتجهيزهم لتحقيق النجاح في عالم يتغير بسرعة.

الدول العربية التكنولوجيا التطور التقدم العلمي

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