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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة الفلسطينية: نسب إشغال المستشفيات في قطاع غزة وصل لـ109% حاليا.. فيديو

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية

كشف الدكتور أشرف القدرة، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، تفاصيل وتطورات الأحداث في قطاع غزة.

وأكد الدكتور أشرف القدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن جيش الاحتلال يستهدف محيط المستشفيات وإخراجها عن الخدمة في قطاع غزة.

وتابع الدكتور أشرف القدرة أن الاحتلال حاصر مستشفيات عدة بجانب عمل حزام ناري لمجمع الشفاء الطبي، وقنص سيارات الإسعاف المحملة بجثث المصابين والضحايا.

وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال يطلق النار على كل من يغادر المستشفيات، منوها أن الاستهداف حول مستشفيات القطاع لا يتوقف على الإطلاق، والقناصة تعتل الأبراج السكنية المجاورة للمستشفيات.

وعلق القدرة قائلا: «مستشفيات القطاع أمامها ساعات لغلق العناية المركزة بسبب نقص الوقود ووقف المولدات الكهربائية وزيادة عدد الأسرة، بجانب القيام بالعديد من المجازر التي تستهدف المدنيين في المستشفيات».

واستكمل: «نسب إشغال المستشفيات في قطاع غزة وصل لـ109 % حاليا، والاحتلال يصر على وقف المنظومة الصحية، ضاربا بكل القوانين عرض الحائط لينفذ مجازره في القطاع.

 

الصحة الفلسطينية غزة قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة حقائق واسرار المستشفيات نقص الوقود

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