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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة الفلسطينية: أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء بغزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ومن بينهم أطفال ونساء وكبار السن، مؤكدًا أن الاحتلال لا يسمح لنا بدفن موتانا  في هذه اللحظة.

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على ضوء الهواتف.. إجراء عملية جراحية لأحد مصابي غزة بمستشفى القدس|فيديو

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قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف بوابة مجمع الشفاء في غزة.. فيديو

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ينتهك القوانين الدولية كافة وجميع بنود اتفاقية جنيف، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجعل من المناطق التي يقصفها أرضًا محروقة كي يسير بدباباته نحو مستشفى الشفاء.

وأكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي كأنها على المستشفيات، فالقصف مستمر على مدار 3 أيام على المستشفيات وحتى الآن.

الصحة الفلسطينية مجمع الشفاء قطاع غزة الدكتور منير البرش مجمع الشفاء الطبي القصف الإسرائيلي المستشفيات

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