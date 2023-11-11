عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء ووجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة "شهاب" للأنباء، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالطيران الحربي أحد المنازل المأهولة في المخيم ما أسفر عن وقوع عدة شهداء وجرحى.

أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

الانقسام يهدد قراراتها ومصر تدافع وحدها.. هل تفيد قمة العرب غزة في شيء؟

من جانب آخر، قال الصليب الأحمر الدولي في بيان، إن نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يتحمل فوق طاقته، ويعمل بإمدادات ضئيلة وغير آمن على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.

وأشار الصليب الدولي إلى أن الأوضاع مروعة في المنشآت الطبية في غزة، بسبب تصاعد الأعمال العدائية.
 

مخيم النصيرات النصيرات قطاع غزة غزة قصف اسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

لغز الرقم 1111.. نبوءة وتهديد السنوار ترعب إسرائيل وتثير التكهنات

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

موضوعات متعلقة

أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

الانقسام يهدد قراراتها ومصر تدافع وحدها.. هل تفيد قمة العرب غزة في شيء؟

ترشيحاتنا

المورينجا تنقص الوزن وتقوي الذاكرة وتخفف التوتر وتعزز صحة القلب

هل من صلى الشروق عليه أن يؤدي صلاة الضحى؟.. 7 حقائق ينبغي معرفتها

أمير رمسيس ينشر البوستر الرسمي لأحدث أفلامه "أنف وثلاث عيون" |شاهد

الصحة الفلسطينية: أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء بغزة

ميناء دمياط يستقبل سفينة مصرية على متنها 63000 طن قمح روسي

تسليم اللوحات أو التجديد.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

بعد فرنسا وبريطانيا.. بق الفراش يتفشى في دولة جديدة| هل نشهد وباءً آخر؟

عمرها 90 عامًا وهجرت مرتين..فيديو مؤلم للعجوز الفلسطينية الحاجة أنعام من غزة

قصفوا العمارة فوق عائتلي وكلهم تحت الأنقاض.. فنان فلسطيني يستنجد عبر فيسبوك

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ