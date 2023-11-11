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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تكشف حجم خسائرها في عدوان قوات الاحتلال على غزة

ارشيفي
ارشيفي

 
أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 198 شهيداً من الكادر الصحي وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزاً صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة منذ بدء العدوان علي غزة وحتي الان.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة  الدكتور أشرف القدرة قد ذكر ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.


وأوضح ان الصحة الفلسطينية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض، مشيرا الي ان الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولازال يستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة.

وأشار الي ان قوات الاحتلال  تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال وتعرض حياة الاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر.

وأتم :  مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود.

وزارة الصحة الفلسطينية غزة الاحتلال مستشفيات غزة

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